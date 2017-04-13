Samanyolu Haber /Dünya / 8 yaşındaki çocuk YouTube'dan araba kullanmayı öğrendi trafiğe çıktı /13 Nisan 2017 15:31

8 yaşındaki çocuk YouTube'dan araba kullanmayı öğrendi trafiğe çıktı

8 yaşındaki bir çocuk, YouTube vidolarından araba kullanmayı öğrendikten sonra bir McDonald's restoranına gitmeyi başardı.

8 yaşındaki çocuk YouTube'dan araba kullanmayı öğrendi trafiğe çıktı

ABD'nin Ohio eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk, YouTube vidolarından araba kullanmayı öğrendikten sonra, küçük kızkardeşiyle birlikte araçlara servis yapılan bir McDonald's restoranına güvenli bir şekilde gitmeyi başardı.
Ohio Morning Journal gazetesinin haberine göre olay, restorandan bir çocuğun araba sürdüğünü bildiren ihbar telefonu açılmasıyla ortaya çıktı.
McDonald's restoranının personeli ise küçük çocuğun arabayla gelişini kendilerine yapılan bir şaka sandı.
Görgü tanıkları, çocuğun bütün trafik kurallarına uyduğunu söyledi.
Polis memuru Jacob Koehler, "Yolda hiçbir şeye çarpmadı. Gerçeküstü bir şey" dedi.
2,4 kilometre boyunca araç kullandı
Çocuğun polise, araba sürmeyi YoTube videoları izleyerek öğrendiğini söylediği belirtildi.
Koehler ayrıca çocuğun aracı 2,4 kilometre boyunca süren çocuğun dört kavşak, bir hemzemin geçit boyunca sürdüğünü ve bir iki kez de dönüş yaptığını belirti.
Çocuğun ve kızkardeşinin, anne ve babaları uyurken arabanın anahtarını almaya karar verdikleri ifade edildi.
Çocukların ayrıca, restoranda ailelerinin gelmesini beklerken çizburger ve tavuk yedikleri belirtildi.
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