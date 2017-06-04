İngiltere'de genel seçim ertelenecek mi?

Telegraph gazetesi iki hafta içinde yaşanan ikinci saldırının ardından sosyal medyada, 8 Haziran'da yapılacak genel seçimin ertelenmesi yönünde çağrılar yapıldığını aktarıyor.





Gazete "Siyasiler, son terör saldırılarının ardından seçimi erteleme baskısı altında" ifadesini kullanıyor.





Mark Oxley adlı kişinin internet üzerinden imza kampanyası başlattığını duyuran gazete, kampanya sayfasında "Eminim birçok kişi bu ikinci yıkıcı saldırıdan sonra seçim yapmanın zamanı olmadığını düşünüyordur. Şu an önceliğimiz ülkemizin ve halkımızın güvenliği olmalı" yazdığını belirtiyor.

Telegraph, aynı talebin başka Twitter kullanıcılarından da geldiğine dikkat çekiyor.



