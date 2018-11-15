Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de Brexit Bakanı istifa etti: Önerilen metni iki sebepten destekleyemem... /15 Kasım 2018 12:13

İngiltere'de Brexit Bakanı istifa etti: Önerilen metni iki sebepten destekleyemem...

Britanya, Avrupa Birliği'nden çıkışı düzenleyen anlaşmayla ilgili tarihi günler yaşarken, Brexit Bakanı Dominic Raab görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Twitter’da da paylaştığı istifa metninde Başbakan Theresa May’in Brüksel ile vardığı taslak anlaşmada yer alan şartları destekleyemeyeceğini belirten Raab, “Önerilen teklifi iki sebepten destekleyemem. İlk olarak Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejim Birleşik Krallık’ın bütünlüğüne yönelik gerçek bir tehdit oluşturuyor. İkinci olarak da AB’nin çıkma imkanımızı veto etme hakkını saklı tuttuğu belirsiz bir ‘backstop*’ anlaşmasını destekleyemem” açıklamasında bulundu.

*Taslak metin hazırlanmadan önce taraflar Kuzey İrlanda'da fiziki bir sınır olmaması konusunda uzlaşmış fakat bunun nasıl sağlanacağı konusunda uzlamamamıştı. AB, bunun için Brexit sonrasında kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanana kadar 'backstop' denen ve İrlanda adasında mevcut durumu koruyan bir önlem istiyordu. Birleşik Krallık ise buna Kuzey İrlanda'ya ülkenin geri kalanından özel bir statü vereceği için karşı çıkıyordu.
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