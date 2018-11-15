Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamasına Almanya'dan casusluk soruşturması /15 Kasım 2018 12:18

Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamasına Almanya'dan casusluk soruşturması

'EGM Mobil' olarak bilinen online ihbar uygulaması ile muhalif görüşleriyle bilinen Almanya'daki Türkiye kökenli kişilerin ihbar edildiği belirtiliyor.

SHABER3.COM

 
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "EGM Mobil” olarak bilinen online ihbar uygulamasının Almanya'da kullanıldığı ve muhaliflerin bu yolla ihbar edildiği iddialarının ardından inceleme başlatıldı. Almanya hükümeti, Federal Başsavcılık'ın konuyla ilgili inceleme başlattığını, uygulamanın Almanya'da kullanımının casusluk kapsamına girip girmediğinin mercek altına alındığını duyurdu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre hükümet, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta EGM Mobil uygulamasının Almanya'da kullanımının ne kadar yaygın olduğu konusunda bilgi sahibi olunmadığını söyledi

Hükümet ayrıca ihbar sırasında paylaşılan veri ve bilgilerin uygulamada mı yoksa servis sağlayacıda mı kayıtlı tutulduğu hakkında da ellerinde bilgi olmadığını kaydetti.

"BU İHBARLARLA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI"

Apple ve Google'ın uygulama bölümlerinden 2016 yılından bu yana akıllı telefonlara yüklenebilen EGM Mobil uygulamasıyla suç duyurusunda bulunulabiliyor, aynı zamanda fotoğraflar ya da belgeler yüklenebiliyor.

Sol Parti soru önergesinde, Almanya'dan EGM Mobil uygulamasıyla yapılan ihbarlar sonucu Türkiye'de kaç kişinin sorgulandığı ya da tutuklandığını da sordu. Hükümet bu konuda da bilgileri olmadığı yanıtını verdi.

Böyle bir uygulamanın Almanya'da iç barışı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya ise hükümet, "Türk hükümetinin temsilcilerine Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gerilimlerin Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söylüyoruz” karşılığını verdi. Hükümetin yanıtında "Bu uygulamanın Türkiye'de hükümeti eleştirenlerin ihbar edilmesinde bir araç olarak kullanılmakta olduğu dışlanamaz” ifadesi kullanıldı.

"İHBARLAR YAPILDI"

Almanya'da yaşayan bazı Türkiyeli vatandaşların EGM Mobil uygulamasını cep telefonlarına indirdikleri, burada yaşayan ve muhalif görüşleriyle bilinenleri bu yolla ihbar ettikleri yönündeki iddialar geçen aylarda Almanya medyasına yansımış, muhalefet partileri bunun üzerine Merkel hükümetini bu konuda adım atmaya çağırmıştı. Hür Demokrat Partili (FDP) iki milletvekili de EGM Mobil uygulamasıyla "casusluk” yapıldığı şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamasına Almanya'dan casusluk... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:17:16