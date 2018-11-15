Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamasına Almanya'dan casusluk soruşturması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "EGM Mobil” olarak bilinen online ihbar uygulamasının Almanya'da kullanıldığı ve muhaliflerin bu yolla ihbar edildiği iddialarının ardından inceleme başlatıldı. Almanya hükümeti, Federal Başsavcılık'ın konuyla ilgili inceleme başlattığını, uygulamanın Almanya'da kullanımının casusluk kapsamına girip girmediğinin mercek altına alındığını duyurdu.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre hükümet, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta EGM Mobil uygulamasının Almanya'da kullanımının ne kadar yaygın olduğu konusunda bilgi sahibi olunmadığını söyledi





Hükümet ayrıca ihbar sırasında paylaşılan veri ve bilgilerin uygulamada mı yoksa servis sağlayacıda mı kayıtlı tutulduğu hakkında da ellerinde bilgi olmadığını kaydetti.





"BU İHBARLARLA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI"





Apple ve Google'ın uygulama bölümlerinden 2016 yılından bu yana akıllı telefonlara yüklenebilen EGM Mobil uygulamasıyla suç duyurusunda bulunulabiliyor, aynı zamanda fotoğraflar ya da belgeler yüklenebiliyor.





Sol Parti soru önergesinde, Almanya'dan EGM Mobil uygulamasıyla yapılan ihbarlar sonucu Türkiye'de kaç kişinin sorgulandığı ya da tutuklandığını da sordu. Hükümet bu konuda da bilgileri olmadığı yanıtını verdi.





Böyle bir uygulamanın Almanya'da iç barışı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya ise hükümet, "Türk hükümetinin temsilcilerine Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gerilimlerin Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söylüyoruz” karşılığını verdi. Hükümetin yanıtında "Bu uygulamanın Türkiye'de hükümeti eleştirenlerin ihbar edilmesinde bir araç olarak kullanılmakta olduğu dışlanamaz” ifadesi kullanıldı.





"İHBARLAR YAPILDI"





Almanya'da yaşayan bazı Türkiyeli vatandaşların EGM Mobil uygulamasını cep telefonlarına indirdikleri, burada yaşayan ve muhalif görüşleriyle bilinenleri bu yolla ihbar ettikleri yönündeki iddialar geçen aylarda Almanya medyasına yansımış, muhalefet partileri bunun üzerine Merkel hükümetini bu konuda adım atmaya çağırmıştı. Hür Demokrat Partili (FDP) iki milletvekili de EGM Mobil uygulamasıyla "casusluk” yapıldığı şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.