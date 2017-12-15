İngiltere'de Bitcoin yatırımcılarına uyarı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun

Bu yılın başında değeri bin dolarken şu aralar 16 bin dolardan işlem gören sanal para birimi Bitcoin, son zamanlarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.







2017 yılında yüzde 1.500 değer kazanan Bitcoin bazıları tarafından "dijital altın" olarak adlandırılıyor.





Bazı yatırımcı, ekonomist ve devlet insanları, Bitcoin ve arkasında yatan "blockchain" (blok zinciri) teknolojisini savunurken bazıları ise bunu sert bir dille eleştiriyor.





BBC'nin Newsnight programına konuşan Bailey de, ne merkez bankalarının ne de hükümetlein bu 'para biriminin' arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti.



