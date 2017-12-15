Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce'den Özkan'a adaylık tepkisi /15 Aralık 2017 09:47

Muharrem İnce'den Özkan'a adaylık tepkisi

CHP Milletvekili Tuncay Özkan "Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” şeklinde açıklama yapınca İnce'nin tepkisini çekti. İnce "Kurultay süreci devam ederken benim kararımı açıklamak Özkan'a mı düşer? Kendisi benim sözcüm değil" dedi, Özkan da özür diledi.

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CHP’li milletvekilleri arasındaki adaylık tartışması, özürle bitti. CHP’nin İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın katıldığı bir canlı yayında “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” açıklamasına, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Twitter üzerinden yanıt verdi.

Habertürk TV’de yayınlanan ve Kübra Par’ın sunduğu  ‘Açık ve Net’ programına konuk olan Tuncay Özkan, Muharrem İnce’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla  görüştüğünü belirterek Genel Başkanlığa aday olmayacağını söyledi. Muharrem İnce de Özkan’a Twitter hesabından cevap verdi:

İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir.”

Özkan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kübra Par’a açıklamalarım yanlış anlaşılmış. @vekilince nin basın danışmanı veya sözcüsü değilim. Onun adına açıklama yapmadım. Haddim değil.Sadece daha önce basına yasıyan sözlerini tekrarladım. Adaylık kendi takdiridir. Yanlış anlaşılan sözlerimden dolayı özür dilerim” ifadeleriyle yanlış anlaşıldığını belirtti.
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