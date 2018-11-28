İngiltere'de 'Ankara Anlaşması' ile ilgili sıkıntılar yargıya taşınıyor

İngiltere hükümetinin, Ankara Anlaşması ile ülkede bulunan Türkiye kökenli girişimcilerin oturum kriterlerinin geriye dönük olarak değiştirmesi, yargıya taşınıyor.





Yüksek Mahkeme, şartların "geriye dönük" olarak değiştirilmesinden etkilenecek olan 12 binden fazla Türk vatandaşının, İçişleri Bakanlığı'na dava açabilmek için yaptığı izin başvurusuna olumlu yanıt verdi.





İzin başvurusu 27 Ekim Salı günü Londra'da Yüksek Mahkeme'de görülen bir duruşma ile karara bağlandı.





Yüksek Mahkeme Hakimi Amanda Yip, şartların değiştirildiği 16 Mart 2018 tarihi öncesi Ankara Anlaşması vizesini almış olan Türkiyeli girişimcilerin, geriye dönük olarak kuralların değişmeyeceğine dair "meşru beklentisi" olduğunun mahkemede savunulabilirliğine hükmederek davaya izin verdi.





Topluluğun kurucusu İpek Leni Candan, "Mahkemenin davamıza izin vermiş olması bize yapılan uygulamanın haksız ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Elimizden alınan hakları geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.





Candan dava süreci ile ilgili BC Türkçe'ye verdiği mülkatta, "Türkiye'deki bir takım mücadelelerden yorulduğumuz için, daha iyi bir hayat kurmak için buraya geldik. Ancak burada yine kendimizi bir mücadele içinde bulduk. Şu anda devletle mücadele ediyoruz burada." demişti.





