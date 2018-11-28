



Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba şüphesi nedeniyle 12 AVM ve bir tren istasyonu kapatıldı.





Rus Haber Ajansı RIA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bomba tehdidi hakkında isimsiz ihbarlar alındığı belirtildi.





İhbarın ardından alışveriş merkezlerinde bulunan binlerce kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin inceleme ve araştırma yaptığı ifade edildi.





Rusya'da geçen yıl eylülden aralık ayına kadar yaklaşık 4 bin binada yapılan asılsız bomba ihbarları nedeniyle 2 milyon 600 binden fazla kişi tahliye edilmişti