Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere 8 Haziran'da erken seçime gidiyor /18 Nisan 2017 13:28

İngiltere 8 Haziran'da erken seçime gidiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabine toplantısı sonrası sürpriz bir açıklama yaptı. May, 8 Haziran'da erken seçim gidilmesi çağrısı yaptı. Seçim kararı için Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor.

İngiltere 8 Haziran'da erken seçime gidiyor


Theresa May, Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin (Brexit) başladığı bir dönemde Parlamento'nun bütünlük içinde hareket ettiğini görmek ancak Brexit süreci konusunda ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyledi.

May, "Önümüzdeki yıllarda istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak" dedi.

Geçen yılki Brexit referandumu sonrası Başbakan David Cameron'ın istifasının ardından göreve gelen May daha önce hep erken seçime gitmeyeceğini açıklamıştı.
May sürekli genel seçimin planlandığı gibi 2020'de yapılacağını söylemişti.

İngiltere'de erken genel seçime gidilebilmesi için, seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını öngören yasanın değiştirilmesi ve bunun için de Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi daha önce bu değişikliği destekleyeceğini açıklamıştı.
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