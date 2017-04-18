Flaş! MHP’de art arda istifalar

MHP’de geçen kongre sürecinde Meral Akşener’e verdikleri destekle bilinen Tamer Akkal ve Engin Kabadağ, partiden istifa edip, dilekçelerini Genel Merkez’e gönderdi. Tamer Akkal daha önce MHP’de merkez ilçe başkanlığı ve il başkanlığı, Engin Kabadağ ise merkez ilçe başkanlığı yapmış, ayrıca milletvekili adayı olmuştu.







Tamer Akkal, Genel Merkez’e gönderdiği dilekçesinde, “Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum, kurultaylarda ülkücü iradenin tecellisiyle seçilerek, bir dönem Manisa Merkez İlçe Başkanlığı, bir dönem Manisa İl Başkanlığı yaptığım partimden, Genel Merkezin günümüzde yürüttüğü politikaların, sahip olduğum ülkücü fikriyata ve dünya görüşüme ters düşmesi sebebiyle istifa ediyorum” dedi.

