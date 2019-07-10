Samanyolu Haber /Spor / İngilizlerden Mesut Özil iddiası: Türk kulübü devrede /10 Temmuz 2019 00:10

İngilizlerden Mesut Özil iddiası: Türk kulübü devrede

Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil'in transferi konusunda yeni bir iddia gündeme geldi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; İngiltere'nin önde gelen spor kanallarından Sky Sport'ta yayınlanan transfer programında Mesut Özil-Fenerbahçe konusuna değinildi.

Yapılan yorumlarda Arsenal'in maaş bütçesinde indirime gitmeye çalıştığı, Petr Cech ve Aaron Ramsey gibi oyuncularla bu nedenle yollarını ayırdığı söylenirken, Mesut'un da 11,5 milyon euro ile takımın en çok para kazanan oyuncusu olduğu vurgulandı.

Londra ekibinde teknik direktör Unai Emery ile arasının bozuk olduğu da vurgulanırken, transferin gerçekleşmesi için Arsenal'in Mesut Özil'in maaşının belli bir bölümünü ödemesi gerektiği ifade edildi.

Son olarak Fenerbahçe ile ile Arsenal arasında henüz resmi temas olmadığı açıklanırken, temsilciler aracılğıyla transfer konusunda nabız yoklandığı belirtildi.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol kaydedip, 3 asist yaptı.
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