Samanyolu Haber / Baraj suları çekilince ortaya bakın ne çıktı /10 Temmuz 2019 00:23

Baraj suları çekilince ortaya bakın ne çıktı

Bugüne kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Adıyaman’da ortaya çıkan mozaikler, şehrin yıllardır gizemini koruyan tarihinin ortaya çıkarılması bakımında büyük öneme sahip.

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Adıyaman il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dişbudak Köyü'nde altıncı yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mozaik bulundu.

Mozaikler, aşırı yağışlar sonrası Karakaya Barajı’nda su seviyesinin yükselmesi, tahliye kapaklarının açılması ve su tahliyesi sonrası Atatürk Barajın'da da yükselen suyun gelgitler oluşturmasıyla gün yüzüne çıktı. 

Tarihin birçok döneminde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kentte bulunan mozaikler, gizemini koruyan Adıyaman tarihinin ortaya çıkarılması bakımından oldukça büyük öneme sahip. 

Geçmiş yıllarda Besni ve Gölbaşı ilçelerinde bulunan mozaiklerin de günümüzden 1500 yıl öncesine ait olduğu açıklanmıştı. Pirin Antik Kenti'nde de mozaiklerin bulunduğu bilinmekte.

Dişbudak Köyü yerleşkesinde gün yüzüne çıkan mozaiklerin bir an önce koruma altına alınıp, araştırılması kentin tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır.

(The Independentturkish)

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