İngilizler AB vatandaşlığı peşinde

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararından bu yana Alman vatandaşlığına geçmek için başvuru yapan İngilizlerin sayısında büyük artış yaşanıyor. 2016'da sadece Hamburg eyaletindeki Yabancılar Dairesi’ne 280 İngiliz vatandaşı bu bağlamda başvuruda bulundu. 2015 yılında ise bu rakam sadece 52'ydi. Yabancılar Dairesi sözcüsü bu artışın Brexit ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Brexit kararının ardından İkinci Dünya Savaşı’nda ataları İngiltere'ye kaçan pek çok Yahudi de Alman vatandaşlığı için başvuru yapıyor.

Londra'daki Almanya Büyükelçiliği'nin 2016 yılı sonuna kadar yaklaşık 550 kadar vatandaşlık başvurusunu Alman makamlarına ilettiği tahmin ediliyor. Bu rakam önceki senelerde ise yaklaşık 25 civarındaydı.





Yasa Nazilerden kaçanları ve torunlarını kapsıyor Almanya Anayasası'nın 116. maddesi uyarınca, “30 Ocak 1933 ve 8 Mayıs 1945 tarihleri arasında vatandaşlıkları siyasi, ırkçı veya dini nedenlerle elinden alınan kişiler” vatandaşlık belgeleri için yeniden başvuru hakkına sahip. Söz konusu yasa bu kişilerin torunlarını da kapsıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 24 Temmuz'dan bu yana "Anayasa'nın 116. maddesinin 2. fıkrasıyla bağlantılı olarak yapılan vatandaşlık başvurularında büyük bir artış olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer veriliyor. Londra'da bulunan Yahudi Mülteciler Birliği de Alman vatandaşlığına başvuran Yahudi İngiliz vatandaşlarını destekliyor. Yahudi Mülteciler Birliği Başkanı Michael Newman "Birçoğunun Almanya'yla sıkı bağları var ve eskiden sahip oldukları bir şeyi geri aldıkları hissini yaşıyorlar" açıklamasını yapıyor.



