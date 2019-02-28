Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz kabinesinde bir Brexit istifası daha /28 Şubat 2019 20:49

İngiliz kabinesinde bir Brexit istifası daha

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı George Eustice, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek istifasını verdi.

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Eustice istifasına gerekçe olarak Başbakan Theresa May'in Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneğini parlamentoya sunma sözü vermesini gösterdi.
İngiltere'nin Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesi halinde AB'nin yeni tavizler isteyeceğini savunan Eustice, bunun "İngiltere'yi küçük düşüreceği" görüşünü dile getirdi.

Eustice İngiltere'de temmuzdan bu yana Brexit gerekçesiyle istifa eden 14'üncü bakan oldu.

İngiltere'de daha önce istifa eden bakanlar arasında 2 Brexit bakanı, bir dışişleri bakanı ve bir çalışma bakanı da yer almıştı.

May revize edilmiş Brexit anlaşmasını 26 Şubat'ta parlamentoya sunma sözünden son anda dönerek bunu 12 Mart'a ertelemişti. Anlaşmanın reddedilmesi halinde de 13 ve 14 Mart'ta sırasıyla "anlaşmasız ayrılık" ve Brexit tarihini kısa süreli erteleme seçeneklerini milletvekillerine oylatma söz vermişti.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentoda "tarihi" diye nitelendirilen oylamada ezici bir çoğunlukla reddedilmişti.

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den ayrılmış olması gerekiyor.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.
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