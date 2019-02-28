Samanyolu Haber /Gündem / İddaa işletmesi 10 yıllığına Demirören'de /28 Şubat 2019 22:04

İddaa işletmesi 10 yıllığına Demirören'de

Spor Toto Başkanlığı ile 'iddaa' ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıllık sözleşme imzalandı.

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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "iddaa" ihalesini onaylandığını ve Şans Girişim Ortak Girişimi ile 10 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin olarak 11.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin neticelendirilmesinin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 28.02.2019 tarihinde 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

13 Şubat'ta yapılan "İddaa" ihalesini, Demirören Holding ve ABD'li şirket Scientific Games ortaklığındaki Şans Girişim kazanmıştı.
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