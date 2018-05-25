Samanyolu Haber /Politika / İnce'nin topladığı para miktarı belli oldu /25 Mayıs 2018 16:16

İnce'nin topladığı para miktarı belli oldu

'Benim hemşeride para çok, bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım' diyerek seçim kampanyasına destek isteyen Muharrem İnce'nin şu ana kadar 9 milyon lira topladığı açıklandı.

SHABER3.COM

İki milyon 206 bin liralık mal varlığı olduğunu açıklayan Muharrem İnce, seçim kampanyasına, "Benim hemşeride para çok, bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım" diyerek destek istemişti.

İnce'nin başlattığı kampanya sonrası bugüne kadar toplanan toplam para miktarı açıklandı.

Bağış yapan vatandaşlara teşekkür eden İnce, "Yapılan bağışlar var. Sanıyorum 9 milyon TL'ye yakın para toplanmış. Tabii ki vatandaşlarımın katkılarını bekliyoruz. Destek de korkunç. Yaşar Tüzün (Bilecik Milletvekili) bakıyor o işe, o yetkili. Ama Yaşar, ‘Şunu da yapalım, bunu da yapalım' dediğine göre para var demek ki. Emekli vatandaşlarıma da teşekkür ediyorum, korkunç para yatırıyorlar" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnce'nin topladığı para miktarı belli oldu Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:57:11