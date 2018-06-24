Samanyolu Haber /Gündem / İnce'nin mitinginde Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı /24 Haziran 2018 12:41

İnce'nin mitinginde Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı

İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

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İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandığı bildirildi.

Miting öncesinde bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine tezahürat yaptıkları görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis, önce bu tezahüratın yapıldığı eğlence mekanını tespit etti. Soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklandı.

 
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