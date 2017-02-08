IMF'den Yunanistan uyarısı

Uluslararası Para Fonu IMF Yunanistan konusunda yeni bir rapor yayınladı. Avrupa basınında geniş yer bulan rapora göre IMF, yeni kemer sıkma önlemleri olmadan Atina'nın yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği ve mali hedeflerini tutturamayacağı uyarısı yapıyor.







IMF'nin raporunda Yunanistan'ın borçlarının sürdürülemez olduğu ve kuruluşun gelecekte verilebilecek kurtarma kredilerine katılmasının, yeni kemer sıkma önlemlerine bağlı olduğu söyleniyor. IMF'nin raporunda ayrıca yeni bir kurtarma paketi olmazsa,Yunanistan'ın borcunun, Gayri safi yurtiçi hasılasının üç katına çıkacağı ve kredi geri ödemelerindeki faiz oranının yüzde 2.,5'ten yüzde 7'ye çıkacağı söyleniyor.