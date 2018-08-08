IMF'den Türkiye açıklaması

Türkiye'de yargılanan papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Kurun en son 5.42'ye ulaşması sonucu yeniden Türkiye gündemine giren IMF, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.





" Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok"





Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, " Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.





Açıklamada şunlar kaydedildi:





" Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."