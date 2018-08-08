Samanyolu Haber /Gündem / IMF'den Türkiye açıklaması /08 Ağustos 2018 23:22

IMF'den Türkiye açıklaması

Türkiye'de dolar /TL kurunun en son 5.42'yi görmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) açıklama geldi.

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Türkiye'de  yargılanan papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Kurun en son 5.42'ye ulaşması sonucu yeniden Türkiye gündemine giren IMF, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

" Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" 

Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, " Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

 Açıklamada şunlar kaydedildi:

 " Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."
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