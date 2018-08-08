Samanyolu Haber /Gündem / Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı /08 Ağustos 2018 23:18

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

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Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan paylaşım şöyle:

 

Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu Bodrum’da gözaltına alındı.


Kanun Hükmünde Kararname ( KHK) ile ihraç edildikten sonra “işimi geri istiyorum” talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem yapan öğretmen Semih Özakça ile birlikte 324 gün boyunca açlık grevini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen, 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Mehmet Dersulu da Ankara'da  işimi geri istiyorum eylemlerine katılmış ve birçok kez darp edilerek gözaltına alınmıştı.
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