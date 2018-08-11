Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF tekrar cevap verdi... Türkiye ile görüşüyorlar mı? /11 Ağustos 2018 10:46

IMF tekrar cevap verdi... Türkiye ile görüşüyorlar mı?

Uluslararası Para Fonu ( IMF ), Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerine indiği şu günlerde Türkiye’nin bu kurumdan herhangi bir finansal destek isteyip istemediğine dair soruya resmi yanıt verdi.

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IMF sözcüsü Randa Elnagar, Reuters haber ajansına e-posta aracılığıyla verdiği cevapta, “Türk makamlarından, finansal destek için talepte bulunmayı düşündüklerine dair herhangi bir işaret almadık” dedi.

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Elnagar ayrıca IMF’nin, Türk Lirası’nın değerindeki hızlı düşüş konusunda yorum yapmayacağını belirtti. Elnagar, “IMF günlük döviz hareketleri konusunda yorum yapmaz” ifadesini kullandı. Türkiye ekonomisindeki kötü gidişatı yorumlayan birçok yerli ve yabancı ekonomist, Türk hükümetinin kredi desteği için IMF ’ye başvurmak zorunda kalabileceğini savunmuştu. Türk Lirası Cuma günü içinde Dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetmişti. Bu, Türkiye’de 2001 yılındaki finansal krizden bu yana bir gün içinde yaşanan en büyük değer kaybı olmuştu.
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