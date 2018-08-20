Samanyolu Haber /Gündem / İmar affına tam 4 milyon başvuru /20 Ağustos 2018 20:43

İmar affına tam 4 milyon başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan ve kaçak/usulsüz yapılara İmar Barışı adı altında af getiren düzenleye başvuru sayısı 4 milyon 141 bin 52'ye ulaştı, vatandaşlarca 1 milyar 643 milyon 280 bin lira ödeme yapıldı.

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Bakanlıktan alınan bilgiye göre, kaçak yapılan konutların imar ve iskanının affedilmesini hedefleyen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor.

Düzenlemeye yapılan başvuru sayısı iki ayda 4 milyon 141 bin 52'yi buldu.

Bu başvurulardan 3 milyon 654 bin 601'i konut, 376 bin 27'si ticari yapı, 110 bin 300'ü tarımsal yapı ve 124'ü güneş enerjisi santrali için yapıldı.

Bu kapsamda 306 bin 399 yapı kayıt belgesi verilirken, vatandaşlarca belge bedeli olarak 1 milyar 643 milyon 280 lira ödeme yapıldı.

Düzenleme 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlendi, bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek.
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