Araç kiralama devi iflas erteleme istedi

Araç kiralama sektörünün devlerinden Euronet Car Rental, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Hacizlere karşı koruma talep eden şirketin konkordato davasında tedbir kararı çıktı.







Sendika.org'un aktardığı habere göre, üç ay süre ile geçici mühlet kararı verilen şirkete 3 kişilik geçici komiser heyeti atandı. Şirket, filo kiralama hizmetlerinin yanı sıra Lincoln limuzinlerle de özel taşımacılık hizmeti veriyor.







Euronet Car Rental 20 yıla yakın bir süreden beri faaliyet gösteriyor. Çoğunluğu havalimanlarında olan 12 şube ile sektörde faaliyet gösteren şirket, araç kiralama, filo kiralama, limuzin kiralama, havalimanı-otel transfer hizmeti, VIP minibüs kiralama alanında hizmet veriyor.





Konkordato, OHAL döneminde kaldırılan iflas erteleme yerine getirildi. 2004 yılından beri uygulamada olan iflas erteleme sistemi kaldırılarak yerine ‘Kurtarma anlaşması kurumu' getirilmesinin ardından mali açıdan zor durumdaki şirketler, borçlarını yapılandırmak için kendilerine ek süre tanınması için bu yola başvuruyor.