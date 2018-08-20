Samanyolu Haber /Ekonomi / Araç kiralama devi iflas erteleme istedi /20 Ağustos 2018 20:51

Araç kiralama devi iflas erteleme istedi

Araç kiralama sektörünün devlerinden Euronet Car Rental, konkordato ile hacizlere karşı koruma talep etti.

SHABER3.COM

Araç kiralama sektörünün devlerinden Euronet Car Rental, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Hacizlere karşı koruma talep eden şirketin konkordato davasında tedbir kararı çıktı.

Sendika.org'un aktardığı habere göre, üç ay süre ile geçici mühlet kararı verilen şirkete 3 kişilik geçici komiser heyeti atandı. Şirket, filo kiralama hizmetlerinin yanı sıra Lincoln limuzinlerle de özel taşımacılık hizmeti veriyor.

Euronet Car Rental 20 yıla yakın bir süreden beri faaliyet gösteriyor. Çoğunluğu havalimanlarında olan 12 şube ile sektörde faaliyet gösteren şirket, araç kiralama, filo kiralama, limuzin kiralama, havalimanı-otel transfer hizmeti, VIP minibüs kiralama alanında hizmet veriyor.

Konkordato, OHAL döneminde kaldırılan iflas erteleme yerine getirildi. 2004 yılından beri uygulamada olan iflas erteleme sistemi kaldırılarak yerine ‘Kurtarma anlaşması kurumu' getirilmesinin ardından mali açıdan zor durumdaki şirketler, borçlarını yapılandırmak için kendilerine ek süre tanınması için bu yola başvuruyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Araç kiralama devi iflas erteleme istedi Sonraki Haber >>

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Allah'ın yardımı ve Sihirbaz cellat

Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'da sel felaketi

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Yeni nesil F-35 ve F-22 uçaklarından it dalaşı

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Ahireti unutanlar her şeyi yapar

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Parkta gezinen çocuğun üzerine yıldırım düştü!

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Dolardaki hareketlilik tekstilcileri vurdu

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Küçük kuş, zehirli yılanı önce avladı, sonra da yedi

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Oturup hazmedecek değiliz

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:19