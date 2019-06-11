Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan ortak yayın öncesi çarpıcı açıklama /11 Haziran 2019 22:03

İmamoğlu'ndan ortak yayın öncesi çarpıcı açıklama

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Binali Yıldırım ile birlikte katılacağı televizyon programına ilişkin, "Zihinlerinde hangi sorular varsa sorulması taraftarıyım. Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş." dedi.

SHABER3.COM

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, NTV ve Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'Naklen yayın' açıklaması

Başından beri isteyen kişi olarak. Moderatörlük tarafını sayın Yıldırım üstlenmiş oldu. Başından beri hangi televizyonu, hangi moderatörü istiyorsanız hazırım demiştim. Bunu 31 Mart öncesinde de söylemiştim. Ama maalesef kabul görmedi. Bence burada psikolojik bir süreç var ya da stratejik bir süreç var. 31 Mart'tan önce sanırım önemsemediler. Sanıyorum sürece dair emin bir duruş gösterdiler. Biraz kendilerinden emin olduklarını düşünüyorum ama seçim böyle bir netice vermeyince şimdiki süreçte bence stratejik olarak böyle bir karar olumlu baktılar. Israrlı çabamın kabul görmesi sevindirici. Böyle bir ortamın sağlanması mutluluktur ama bu yenilenen seçimde demokrat bir hava oluşturulduğuna dair bir belirti değildir. Moderatör konusuna hiç girmedim.

'Yıldırım soruları istedi'

Zihinlerinde hangi sorular varsa sorulması taraftarıyım. Şahsen bana soruları yollamasa da olur. Elbette ki eşitliğin korunması halinde.

Bir gazeteci bir adaya hangi soruları özgürce sorabiliyorsa, aynı duyguları bir başka adaya da hissettirerek sorularını hazırlayabilmeli diye düşünüyorum. Benim bakışım bu. Bu konuda çok netim ama Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan ortak yayın öncesi çarpıcı açıklama Sonraki Haber >>

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:22:33