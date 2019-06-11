İmamoğlu'ndan ortak yayın öncesi çarpıcı açıklama

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, NTV ve Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





'Naklen yayın' açıklaması





Başından beri isteyen kişi olarak. Moderatörlük tarafını sayın Yıldırım üstlenmiş oldu. Başından beri hangi televizyonu, hangi moderatörü istiyorsanız hazırım demiştim. Bunu 31 Mart öncesinde de söylemiştim. Ama maalesef kabul görmedi. Bence burada psikolojik bir süreç var ya da stratejik bir süreç var. 31 Mart'tan önce sanırım önemsemediler. Sanıyorum sürece dair emin bir duruş gösterdiler. Biraz kendilerinden emin olduklarını düşünüyorum ama seçim böyle bir netice vermeyince şimdiki süreçte bence stratejik olarak böyle bir karar olumlu baktılar. Israrlı çabamın kabul görmesi sevindirici. Böyle bir ortamın sağlanması mutluluktur ama bu yenilenen seçimde demokrat bir hava oluşturulduğuna dair bir belirti değildir. Moderatör konusuna hiç girmedim.





'Yıldırım soruları istedi'





Zihinlerinde hangi sorular varsa sorulması taraftarıyım. Şahsen bana soruları yollamasa da olur. Elbette ki eşitliğin korunması halinde.





Bir gazeteci bir adaya hangi soruları özgürce sorabiliyorsa, aynı duyguları bir başka adaya da hissettirerek sorularını hazırlayabilmeli diye düşünüyorum. Benim bakışım bu. Bu konuda çok netim ama Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım.