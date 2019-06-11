İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

NTV ve Star TV’nin ortak yayınına katılan Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.





Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Okan Müderrisoğlu’nun Koç Grubu’ndan kiralanan uçakla ilgili sorusuna İmamoğlu “Sizin görev yaptığınız grubun iktidar partisiyle olan ilişkisinin milyonda biri kadar değil” yanıtını verdi.





İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyada gündem oldu.





Müderrisoğlu’nun terör örgütü PKK ile ilgili sorduğu soruya İmamoğlu şu yanıtı verdi:





“Yine manidar bir yorum yaptınız. Söyledikleri yok hükmündedir. Okan bey polemik yapıyorsunuz. Yok hükmündedir dedim ülkede şehitler oluyor dediniz. Terör örgütünün yorumları benim için yok hükmündedir dedim”