Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan İYİ Partililere kritik seçim çağrısı! /22 Haziran 2019 15:37

İmamoğlu'ndan İYİ Partililere kritik seçim çağrısı!

Millet İttifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlere kısa bir süre kala bir video ile İYİ Partililere seslendi. İmamoğlu, “Lütfen aynı 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’ın da kahramanlarından biri siz olunuz” ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçime kısa bir süre kala İYİ Partililere seslendi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu tarafından paylaşılan videoda Ekrem İmamoğlu, İYİ Partililere çok güvendiğini ifade ederek “Lütfen aynı 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’ın da kahramanlarından biri siz olunuz” açıklamasında bulundu.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun o açıklaması:

“Sevgili İYİ Partili yol arkadaşlarım, 23 Haziran’da çok önemli bir seçime yaklaşıyoruz. 31 Mart’ta sandıklarda görevlerinizi başarıyla yaptınız. Mutlaka aynı başarıyı 23 Haziran’da da yapacaksınız. Sizlere çok güveniyoruz. Okul sorumluları, sandık sorumluları, bilişim sorumluları, hukuk sorumluları, kat sorumluları. Hep birlikte o gün mükemmel bir görev yerine getirmeliyiz.İlçe Başkanlığımızın yapmış olduğu talimatları harfiyen yerine getirmelisiniz. Lütfen aynı 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’ın da kahramanlarından biri siz olunuz. Size çok güveniyoruz.Her şey çok güzel olacak. 24 Haziran’da sevgi, barış, huzur dolu bir güne uyanacağız. Hepinizi çok seviyorum.

Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun İYİ Partililere gönderdiği mesajı Twitter hesabından paylaşarak "Millet İttifakı'nın Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Partililere mesajı var" açıklamasında bulundu.


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