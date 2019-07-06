İmamoğlu'ndan İBB için yeni teklif: 2 Güne düşürülsün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, haftada iki günün daha verimli olacağı gerekçesiyle ‘İl Meclis toplantılarının gün sayısını ikiye düşürmeyi teklif edeceğini’ söyledi.





CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği çalıştayda konuşan İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında “Haftanın beş günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.





İBB başkanı, haftada iki günün daha verimli olacağını ifade ederek, “Çok önemli bir şey olur, üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.