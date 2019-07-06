Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan İBB için yeni teklif: 2 Güne düşürülsün /06 Temmuz 2019 19:07

İmamoğlu'ndan İBB için yeni teklif: 2 Güne düşürülsün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, haftada iki günün daha verimli olacağı gerekçesiyle ‘İl Meclis toplantılarının gün sayısını ikiye düşürmeyi teklif edeceğini’ söyledi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, haftada iki günün daha verimli olacağı gerekçesiyle ‘İl Meclis toplantılarının gün sayısını ikiye düşürmeyi teklif edeceğini’ söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği çalıştayda konuşan İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında “Haftanın beş günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

İBB başkanı, haftada iki günün daha verimli olacağını ifade ederek, “Çok önemli bir şey olur, üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan İBB için yeni teklif: 2 Güne düşürülsün Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:56