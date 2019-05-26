Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet yurtlara yazı yazdı: Soruşturulan bu öğrencileri atın, burslarını kesin /26 Mayıs 2019 13:33

Emniyet yurtlara yazı yazdı: Soruşturulan bu öğrencileri atın, burslarını kesin

Emniyetin üniversite öğrencilerini fişleme dosyalarının kapsamı genişlemeye devam ediyor. Üniversite yönetimlerine yazılan yazılarla öğrencilere disiplin cezaları verilmesini isteyen emniyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne de “gizli” yazı ile talimat gönderdi. Emniyet, başlatılan soruşturmalar hakkında bilgi vererek haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan öğrencilerin yurtlarından atılmasını ve burslarının kesilmesini istedi.

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Üniversite rektörlüklerine iletilen son fişleme listesinde Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler yer aldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün bilgi amaçlı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na da gönderdiği resmi yazıda, öğrenciler hakkında idari işlem yapılması istendi. Emniyet’in “gizli” ibareli yazısı ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Kredi ve Yurtlar Kurumu Belge Müdürlüğü’ne gönderildi. Yazıda öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek “Gerekli işlemlerin başlatılması, almış oldukları barınma ve burs hizmetleri gözden geçirilerek sonucundan Valiliğimize bilgi verilmesi” talimatı verildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, “Gizli” damgalı talimattaki öğrenciler hakkında açılan soruşturmalar da dikkat çekti. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde hukuk, sosyoloji, nükleer enerji mühendisliği, inşaat mühendisliği, uluslararası ilişkiler bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “gösteri ve yürüyüşe katılma”, “katıldıkları gösteri ve yürüyüşte kendiliğinden dağılmama”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları ile soruşturma açıldığı belirtildi.

Burslar kesildi

Emniyetin talimatının ardından fişleme listesinde yer alan öğrencilerin 500 TL’lik bursları kesildi. Listede yer alan öğrencilerden hangilerinin burs, hangilerinin de öğrenim kredisi aldığı belirtilerek, nasıl işlem yapılacağı da açıklandı. Gerekçe ise sadece “Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı gereğince kredisinin kesildiği” denilerek belirtildi. Öğrencilerin burslarının kesilmesi için herhangi bir yargı kararı aranmadı. Kesilen burslar öğrenim kredisine dönüştürüldü. Emniyet’in yazısı sonrasında ödenen bölüm de öğrencilere borç sayılarak öğrenciler devlete borçlandırıldı.

Fişlenmenin ardından bursları kesilen öğrenciler, hukuksuz işlemi Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise öğrencilerin burslarının kesilmesini savunarak, öğrencilerin başvurusunun “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğunu öne sürdü. Öğrencilerin davasına karşı esasa ilişkin itirazlarda da bulunan bakanlık, sadece Emniyet’in yazısı ile bursların kesildiğini itiraf etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrencilerin “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında veya eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunma” fiillerini işledikleri gerekçesiyle bursların kesildiğini bildirdi. Ancak Emniyet’in “gizli” yazısında ve dava dosyalarında bakanlığın gerekçesine ilişkin bir bilgi ve belge yer almadı. Bakanlık, Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne sunduğu savunmada da bursların kesilmesine ilişkin fişleme belgesi dışında herhangi bir kanıt sunamadı.
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