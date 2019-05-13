İmamoğlu'na büyük destek: Bir günde 5 milyon TL bağışlandı

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na miktarı sorduğunu ve “Yaklaşık 5 milyon lira” yanıtını aldığını yazdı.







SEFERBERLİK RUHU





Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şöyle: “Kılıçdaroğlu ile yaptığımız telefon görüşmesinden, CHP tabanında gördüğüm seferberlik ruhundan çok memnun olduğunu anladım. Seferberlik demişken başlatılan kampanyanın durumunu merak ettim ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’na sordum. Perşembe öğleden sonra duyurulmuştu kampanya. Haliyle sadece cuma günü bankalar açıktı. “Ne kadar toplandı?” diye sordum. “Yaklaşık 5 milyon lira” dedi.





‘DEMOKRASİ SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜ’





Sadece Türkiye’den değil, yurt dışındaki Türklerden de büyük ilgi gördüklerine dikkat çeken Kuşoğlu, “Bu kampanya sadece para bağışlamakla ilgili değil. Demokrasiye olan desteğin gösterildiği bir seferberliğe dönüştü. Gelen mesajlar, insanın gözlerini dolduruyor” diye konuştu.”





HAZİNE DESTEĞİ YAPILMAYACAK





CHP, İstanbul’da yenilenen seçimlere Hazine desteği yapılmayacağına dikkat çekerek, İmamoğlu’nun 23 Haziran’da yenilenecek seçimler öncesi yürüteceği kampanya için kişi başı 20 TL bağış çağrısında bulunmuştu.”