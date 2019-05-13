Hırsızlık ara vermeden devam ediyor

Bir süre önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, İBB’nin verilerinde herhangi bir kaybolma ya da silinme var mı diye araştırma başlatılmıştı.







Kamuoyuna "veri kopyalama" tartışması olarak yansıyan bu gelişmenin ardından İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İBB’nin söz konusu talimatıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve karara İBB de itiraz etmemişti.





Tam tartışmalar bitti derken...





İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, Diriliş Postası gazetesine ilginç açıklamalarda bulundu. İddia o ki; Bilgi İşlem Daire Başkanı Karabulut söz konusu olayla ilgili "Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem'' demişti.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre ise, Bilgi İşlem Daire Başkanı Karabulut, hiçbir zaman İmamoğlu’nun danışmanlarına böyle ifade kullanmamış. Zaten mahkeme kararına İBB’nin de uyma kararıyla konu kapanmış.





SELİM KARABULUT ADI O FATURAYLA GÜNDEME GELDİ





İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Karabulut’un adı, seçimden kısa süre önce yapılan ve Medya A.Ş’nin kazandığı 26 milyon 585 bin liralık ihale ile gündeme gelmişti. İhalenin 13 milyon 629 bin liralık ikinci parça ödeme emrinin, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün olan 17 Nisan gününe denk gelmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Ekrem İmamoğlu döneminde faturanın ödeme emri durdurulmuştu.





Gelin görün ki...





İmamoğlu’nun mazbatasının iptalinin ardından, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut’un tekrar tartışmalı faturanın ödenmesi konusunda talimat verdiği belirlendi.





Ekrem İmamoğlu, toplamı 26 milyon lirayı aşan faturadaki kalemlerin tek tek inceleneceğini ve inceleme bitene kadar da ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.





İmamoğlu’nun mazbatasının iptalinin ardından yapılan, yandaş Diriliş Postası'ndaki bu haberin, 13 milyon liralık Medya A.Ş faturasının üzerindeki soru işaretlerini örtmek için piyasaya sürüldüğü belirtiliyor.





İŞTE İMAMOĞLU'NDAN HEMEN SONRA ÖDENEN MİLYONLARCA TL'LİK O FATURA













Peki fatura muhteviyatı nedir?





Web sitelerinin videolarının hazırlanma işi, medya bakım destek ve güncelleme işi, grafik hazırlama gibi işlemler. Medya sektöründe olan herkes bilir. Bu işlemlerin karşılığı 13 milyon lira gibi rakam olmaz, olamaz!





Bu şirket kim? Müdürü kimdir?

İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'nin Müdür'ü Abdurrahman Tığ.Abdurrahman Tığ, 24 Haziran milletvekili seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı oldu. Adaylık süreci olmayınca İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş'nin başına getirildi.





İBB'nin "İstanbul Ajansı" adlı 15 günlük bülteni var. Gerçekte, belediyenin faaliyetlerini İstanbullulara duyurmak için hazırlanıyor. Her seçim döneminde "gizli propaganda" aracına dönüşüyor.Bültenin sahibi Medya A.Ş.'nin Genel Müdürü Abdurrahman Tığ görünüyor. İBB'nin şirketi Medya A.Ş. bülteni Kalyon'a bastırıyor.