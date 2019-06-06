İmamoğlu'na baba ocağında sevgi seli

Memleketi Trabzon’da konuşan İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hemşerilerinden dualarını istedi.





Demokrasi mücadelesi vereceğini belirten İmamoğlu, "Başkanlık yaptığım 18 gün milletimizi mutlu ederken, birilerini çıldırttı. Onları 1.800 günde deli edeceğim." diye konuştu.





MEYDAN DOLDU TAŞTI





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin kurduğu Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da partisince Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.





Meydanı dolduran binlerce kişi ile bayramlaşan İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden hemşehrilerine seslendi.





Konuşması sırasında, memleketi Trabzon'daki çocukluk ve gençlik hatıralarını anlatan İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçim için hemşehrilerinden destek istedi.





İmamoğlu, "Bu şehrin, çocuğu evladı olarak sizi mahcup etmeme adına yol yürüyeceğime, ahlaklı, anlamlı ve idealist bu güzel milletin, Türk milletinin kıymetli bir evladı olarak yol yürüyeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." ifadesini kullandı.





“BİR AVUÇ İNSAN DEMOKRASİYE SIKINTI VERDİ”





Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 18 gün görev yaptığını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu: "İstanbul'da bir süreç yaşadım. İstanbul'da 4 milyon 180 bine yakın oy almış bir kardeşiniz olarak seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım, fakat demokrasiye sıkıntı verdiler. Bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi."





31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası 6 Mayıs'ta YSK tarafından geri alınmıştı. YSK'nın kararı "hukuk garabeti" diye nitelenmişti. İmamoğlu, bayram için gittiği memleketi Trabzon'da sevgi seli ile karşılandı.





İmamoğlu, "Bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin. Bu süreci hızla tamir edeceğim." dedi.





MİLLET HAK, HUKUK VE ADALET İSTİYOR





İmamoğlu, meydanı dolduranlardan İstanbul'daki yakınlarıyla konuşmalarını da isteyerek, "İptal sebebini Ramazan ayının başında açıklayan insanlar, Ramazan ayının sonunda yine o bir avuç insan, iptal sebebinin anlamsız olduğunu açıkladı. Dolayısıyla her yerde diyorum ki Allah aşkına bu milletin ekmekten, sudan, havadan daha çok ihtiyacı hak, hukuk ve adalet." şeklinde konuştu.





İMAMOĞLU HORONA EŞLİK ETTİ





Alandakilerin kemençe eşliğinde oynadığı horona, otobüsün üzerinden eşlik eden İmamoğlu, bayramlaşma programına katılmak üzere Giresun'a hareket etti.





İmamoğlu'na, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP İl Başkanı Güzide Uzun, İyi Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli de eşlik etti.