İmamoğlu: Vakit olsaydı Yenikapı'da özel kalemdeki makam araçlarını gösterecektim

31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan, ancak daha sonra mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de soruları yanıtladı.



İmamoğlu'nun açıklamalarında şunlar öne çıktı:





‘YÜZÜNDE MAHCUBİYET VAR’





"Tartışmanın boyutu şöyle; bunu herhangi birisi söyleyebilir, karşısındakini kızdırmak için söyleyebilir. Ama bu ülkede önemli mevkilere gelmiş bir insanın ciddi bir bulguymuş gibi bunu anlatması çok enteresan bir şey. Üzücü olan şu; bunu gerçekten büyük mevkilerde var olmuş bir insan ciddi bir bulguymuş gibi, sıfatına bakarak oy pusulası veriyor, vermiyor tezinden yola çıkarak bütün bu usulsüzlüğü kendilerine göre bir gerekçenin varlığını ispat açısından böyle bir vakayı anlatıyor ve bunu topluma anlatıyor. Soruyu sorduktan sonraki Sayın Yıldırım'ın bir yüz hatlarına bakın kayıtlardaki. Yüzünde bir mahcubiyet var.





‘YSK HAKKIMIZI GASP ETTİ’





Biz ne yaptık ıslak imzalı tutanakları üzerinden süreci ve hakkımızı koruduk. Ama hakkımızı YSK gasp etti, hesaba katmamışız. İstanbul'un gündemi bizim için israf ve tasarruf. Tasarruf dönemi başlayacak bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye'nin ekonomik düzenine katkı sunacak iki kavram olmalı. Özellikle Türkiye içinde ana manşet konusu bunlar olacak.





‘TAM 17 GÜN OLDU; ELLERİNDE GEREKÇE YOK^’





Tam 17 gün. 6 Mayıs'tan bu güne geçen 17 günde gerekçeli kararın yazılmamasının sebebi; ellerinde gerekçe olmamasıdır. Bilmiyorum manşetiniz var diye girmek istemiyorum ama bakın YSK bir karar aldı, 2123 sandıkta kamu görevlisi olmadığından dolayı süreci iptal ettiğini duyurdu. O günden bu güne 17 gün geçti gerekçeli karar yok, 17 gündür o sandıklardaki insanları zan altında bırakıyorlar. Bu insanlar 24 Haziran'da vardı, 16 Nisan'da vardı. İlk defa olan bir şey değildi. O insanları yanıma alıp, huzurunuza çıkardığımda ne diyeceksiniz? Bu insanlar hakkında soruşturma başlatıldı değil mi? Bu soruşturmada ne yapıldı? Bu ifadelerde ne çıktı? Benim ismimi bile anmayı bile reddeden anlayışlı kişiler sonuçları çarşaf çarşaf gazetelerinde yayınlamazlar mıydı? Ellerinde gerekçe yok.





‘AKIL ÖTESİ BİR ŞEY’





Sorun kurullarda, cetvellerdeyse hepsini yenileyelim. Önce itiraz yok dediler, esas dedikleri şey ise şu; sonuca tesir etmiyor. 25 ilçenin sonucuna tesir etmiyormuş. Allah aşkına elinizde 123 tane sandık var, demek ki nerede olduklarını biliyorsunuz, demek ki elinizde sandık sayısı da var. Ne diyorlar İmamoğlu Yıldırım seçimine tesir ettiler diyorlar. Açıklasanıza sonucu. Ben yüzde kaç oy aldım? Ben bunu ilk defa da söylemiyorum. Anormal bir şey olmadığını net düşünüyorum. Çünkü dertleri bir gerekçe üretmek. Sanal bir gerekçe ürettiler, altı boş. O yüzden soyadına bakarak, tipine bakarak yorumunu yapmak akıl ötesi bir şey. Benim isminin yazılmayacağına yönelik talimat var. Kemal bey yüzde yüz haklı. Acı bir şey bu. Basın özgürlüğü medyanın, insanların haber alma hakkının koruması unsurları yok olmuş durumda. Biz bu yüzden sürece bir demokrasi seferberliği diyoruz.





‘BİR İL GENEL SEKRETERİNİN ÜÇ ARABASI OLUR MU?’





Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı’da gösterecektim. Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu? Ya ben 6 yıldır kendi aracımı kullanıyorum. Yeniden seçilirsem yine kendi aracımı kullanmaya devam edeceğim. Bazı şeyler şeytanın aklına gelmez. Öyle işler yapıldı ki…





‘NE OLUYOR SİZE?’





16 milyon insana ait bir makamdan bahsediyoruz. Ne oluyor size? Altında ne var Allah aşkına? Siz asıl işinizi ihmal ediyorsunuz, işsizliği çözmüyorsunuz, ekonomiyle uğraşmıyorsunuz.





'YA NE YAPIYORSUNUZ?'





İBB Twitter'da Topbaş'ı takipten çıkarmış. Geldim, bana 'Uysal'ı da çıkaracağız' diyorlar. 'Ya ne yapıyorsunuz?' dedim, 'Takip etmediğiniz başka başkanlar varsa onları da edin' dedim. Sonra beni de takipten çıktılar."