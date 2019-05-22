Samanyolu Haber /Gündem / Vize dolandırıcılığı iddiası: 110 gözaltı /22 Mayıs 2019 10:32

Vize dolandırıcılığı iddiası: 110 gözaltı

Ankara merkezli vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 110 kişi için gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen adreslere şafak baskını yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 110 kişi için gözaltı kararı var.

NTV’de yer alan habere göre şüphelilerin birçok Avrupa ülkesi için hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklitlerini hazırladıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre sahte hesapların arama motorlarında en üst sıralarda çıkması amacıyla da ödeme yaptılar. Bu şekilde sahte sitelere başvuruda bulunan vatandaşlardan ‘hizmet bedeli’ adı altında ödeme alındı. Suç örgütünün aylık bir milyon 200 bin lira gelir elde ettiği belirtiliyor.
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