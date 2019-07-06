Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu seçim öncesi verilen iki ihaleyi iptal etti... /06 Temmuz 2019 15:49

İmamoğlu seçim öncesi verilen iki ihaleyi iptal etti...

İstanbul’da tartışma konusu olan ihale süreçleri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği “durdurma kararı” sonrasında iki ihale iptal edildi. İptal edilen ihaleler İBB şirketleri KİPTAŞ ve Ağaç A.Ş’ye ait ihaleler.

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İBB'deki mali tabloyu incelemek ve denetim altına almak için yeni seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kurumun günlük rutin işlerini aksatmayacak ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama işleri durdurulmuştu.

İhalelerin durdurulmasına ilişkin İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünce 1 Temmuz 2019 tarihinde bir tebliğ yayımlandığı ortaya çıktı. Tebliğ ile İBB, bağlı kuruluşlar ve iştirakleri tarafından yapılacak ihalelerin ikinci bir talimata kadar durdurulması kararı alındı. Bu karar doğrultusunda da bugüne dek 2 ihale iptal edilmiş durumda.

İptal edilen ihalelerden biri İBB şirketi KİPTAŞ'ın Gaziosmanpaşa Küçükköy'de 6 dönümlük arazide yapılan Yunus Emre Camii'nin kalan işlerinin tamamlanması için açtığı ihale oldu. 10 Temmuz'da düzenlenecek ihale, 4 Temmuz tarihinde iptal edildi. Diğer ihale de yine İBB şirketi Ağaç A.Ş'ye ait. İstanbul Ağaç A.Ş'nin toplam 3 adet jenaratör almak için 4 temmuz günü düzenleyeceği ihale, 3 Temmuz günü 1 Temmuz 2019 tarihli tebliğ doğrultusunda iptal edildi.
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