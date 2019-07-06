Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'de yapılan kazıdan bakın ne çıktı /06 Temmuz 2019 15:35

Kayseri'de yapılan kazıdan bakın ne çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi kırsalında yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Fosillerin fil, zürafa, at ve gergedan fosilleri olduğu bildirildi.

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Geçen yılın eylül ayında Kayseri'de Kocasinan ilçesinin Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Fosillerin fil, zürafa, at ve gergedana ait olduğu belirlendi.

ZİYARETE AÇILACAK

Kazı ekibinden Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya, “7,5 milyon yıl öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız. Fedakar ekibimize teşekkür ediyoruz” dedi.
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