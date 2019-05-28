İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın şartını kabul etti

31 Mart’ta yapılan yerel seçim Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilip seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Ekrem İmamoğlu 23 Haziran’da yenileme seçimi öncesi çıktığı programlarda bir süredir Binali Yıldırım ile naklen yayında tartışmak istediğini dile getiriyor.





İmamoğlu son olarak Yıldırım'ın "Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum" sözlerine cevap verdi. "Gayet tabi İstanbul'u konuşacağız. Başka ne konuşacağız" diyen İmamoğlu, " Artı İstanbul'la ilgili rakibimizin iddiaları var. Bizi zan altında bıraktığı çok uçuk iddiaları var. Ama "çaldılar" ama başka kavramlarla bizi zan altında bıraktığı konular var, onları da konuşacağız" dedi.





Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a naklen yayın teklifi yapmış, Binali Yıldırım da yapılan bu teklife "Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum" demişti. Binali Yıldırım'ın bu şartına yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Gayet tabi İstanbul'u konuşacağız. Başka ne konuşacağız. İstanbul'un projeleri var. Artı İstanbul'la ilgili rakibimizin iddiaları var. Bizi zan altında bıraktığı çok uçuk iddiaları var. Ama "çaldılar" ama başka kavramlarla bizi zan altında bıraktığı konular var onları konuşacağız. Rakibimiz bana aklındaki tüm soruları sorsun tabi İstanbul'la ilgili. Memleket meselelerini konuşacak halimiz yok. Onu da konuşuruz ama buna gerek yok. Seçim süreci olsun, projeler olsun İstanbul'u ilgilendiren tüm konuları konuşmaya ben razıyım." dedi.