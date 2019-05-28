Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'dan Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması /28 Mayıs 2019 22:37

Binali Yıldırım'dan Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, sekiz yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü sonrasında olayı şüpheli bulan DDK raporunu düzenleyenlere yönelik 'kazalardan kaza çıkarmayın' dediği için BBP'lilerden özür diledi.

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi’nin eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünü şüpheli bulan Devlet Denetleme Kurulu raporuyla ilgili “Kazadan kaza çıkarmayın” yorumundan dolayı BBP’lilerden özür diledi.

BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım, o dönem yaptığı açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ileri sürerek şunları kaydetti:

“'Kazadan kaza çıkarmayın' lafını, Muhsin başkanın şehadetiyle ilişkilendirmenin bu işin yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Benim böyle bir şey düşünmem söz konusu değil. Bu konuda eğer Büyük Birlik camiasının gönlünü kırmışsam, onları üzmüşsem bu vesileyle bir kez daha buradan özür dilerim. Böyle bir şey benim tabiatımda olmaz. Benim değerlerimle Büyük Birlik Partisi'nin değerleri arasında bir fark yok. Yaşanan o olayda kahrolduk. Şimdi o gün o olayların sahadaki sevk ve idare edenleri yargılanıyor. Dolayısıyla dosyanın yeniden açılıyor olması önemli bir adımdır."

NE DEMİŞTİ?

Yazıcıoğlu’nun öldüğü 2011 yılında Ulaştırma Bakanı olan Yıldırım, DDK’nin Yazıcıoğlu’nun ölümünü şüpheli bulduğu raporuna ilişkin “DDK’nın yargıda olan ve defalarca uzmanlıkları tartışma götürmeyen kişi ve kurumlarca yapılmış çalışmanın üzerine hangi uzmanlık marifetiyle böyle bir sonuca ulaştığını herhalde kamuoyuyla daha açık ve detaylı olarak paylaşacaklardır. Kaza olmasını hiç bir zaman arzu etmeyiz. Ama olan kazalardan da kaza çıkarmanın, bu ülkede görev yapan kamu görevlilerine layık görülen bir şey olmaması gerek” demişti.
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