İmam Hatipler ve Meslek Liselerinde kontenjan boş

Yerleşemedikleri için il ve ilçe nakil komisyonlarına başvuran öğrencilere açıkta kalmamaları için imam hatip ya da meslek liseleri işaret ediliyor.





Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre Bursa’da meslek liselerinin kontenjanının sadece yüzde 65’i doldu. İmam hatip liselerinde sınıf mevcutları 10-14 öğrenci. Anadolu liselerinde ise laboratuvarlar bile sınıfa dönüştürüldü, sınıf mevcutları bazı okullarda 50’ye dayandı.





Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derya Şimşek Aksakal bu ildeki durumu şöyle anlattı:





“Okullardan edindiğimiz bilgilere göre, adrese dayalı kayıt alan Anadolu liselerinde kayıt kontenjanı artırılmış durumda. Örneğin Nilüfer’de bir Anadolu lisesinin kontenjanı 270’den 570’e, diğerinin kontenjanı ise 460’a çıkarıldı. Bu durumda sınıf mevcutları 43-45’e dayanmış durumda. Ayrıca yine de sınıfların yetmediği okullarda bazı laboratuvarlar bile sınıflara dönmüş durumda. Yıldırım’da bir lise, kontenjanını 180 belirlemişken Milli Eğitim okula 200 öğrenci yerleştirdi ve sınıf mevcutları 40 oldu. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler sınıflara dağıtıldığında mevcutlar 46-47’yi buluyor. Bu kadar kalabalık sınıflarda sağlıklı bir eğitim ortamı olmayacağı açıktır. Artan fazla öğrenci kaydının karşılanabilmesi için bazı liselerin tam gün eğitimden ikili eğitime dönüştürüldüğünü biliyoruz.





Mesleki teknik okullarda kontenjan yaklaşık 16 bin 500 iken yaklaşık 11 bin öğrenci yerleştirildi, yani meslek liselerinin ancak yüzde 65'i doldu. Meslek liselerini cazip hale getirmek için öğrenci başlar başlamaz sigortalı yapılması, staj yaparken ücret ödenmesi, iş garantisinin verilmesine rağmen çok tercih edilmiyor. İmam hatip liselerinin kontenjanını ve yerleşen öğrenci sayıları bilgilerine ulaşamadık. İmam hatip liselerinde sınıf mevcutlarının 10-14 öğrenci olduğunu biliyoruz. ”





Çözüm ikili eğitim mi?





Ortaöğretimde iki yıldır uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası yaşanan yerleştirmelerin yarattığı yığılmalar özellikle sınavla öğrenci almayan Anadolu liselerinde hızla ikili öğretime dönüşü beraberinde getirdi.





Eğitimci Alaattin Dinçer’in verdiği bilgilere göre, Ankara’da 22, İstanbul’da onlarca, Adana’da 17, Mersin’de 10, Bursa’da 6 lisede ikili eğitime geçiliyor. Gaziantep, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere pek çok ilde Anadolu liselerinde tam gün eğitimden ikili eğitime dönüş hazırlıklar yapıldığını anlatan Dinçer, “Gelecek yıl ikili öğretime geçecek lise sayısı çok daha yüksek olacaktır. Bu saptamanın dayanağını ise, 2012-13 eğitim öğretim yılında başlayan 4+4+4 ‘lük sistemin ilk yılında 1. sınıfa kaydı yapılan 1.8 milyon öğrencinin 2020-21 öğretim yılında lise 1. sınıfa başlayacak olması oluşturmaktadır” dedi.