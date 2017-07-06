İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak

Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapacak. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başbuğ’un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.







Yargıtay’ın bozma kararından sonra İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine hükmedilen 274 sanıklı Ergenekon davasının ilk duruşması 21 Haziran’da gerçekleştirilmişti. İlk duruşmada savcı, aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek’in de olduğu 19 sanığın yüce divanda yargılanması gerektiğinden 19 sanık hakkındaki yargılamanın durdurularak dosyanın ayrılmasına karar verilmesi talep etmişti. Karar için duruşmayı erteleyen mahkeme, verdiği ara kararda Danıştay saldırısı dosyası ve İlker Başbuğ ile 18 sanığın dosyasını Ergenekon Davası’ndan ayırmıştı. Mahkeme esas kararını da vererek İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasını kararlaştırdı.





Ne olmuştu?





Yasayla kapatılan, dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 5 Ağustos 2013’te verilen kararda, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırılmıştı.





Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz’i ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Haberal’ı 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay’ı 34 yıl 8 ay ve Sinan Aygün’ü de 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, diğer sanıklara da çeşitli oranlarda hapis cezası vermişti.





Bazı sanıklar, davaya bakan ve kapatılan özel yetkili mahkemenin gerekçeli kararını yazmasının 7 ay sürmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunmuş ve yüksek mahkeme de “sanıkların haklarının ihlal edildiğine” hükmetmişti.





İhlal kararı üzerine, yasayla kaldırılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yerine başvuruları inceleyen nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanıkları tahliye etmişti.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin karardan 7 ay sonra 16 bin 600 sayfadan oluşan gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti. Temyiz duruşmaları, 6 Ekim 2015’ten itibaren yapılmaya başlanmıştı.