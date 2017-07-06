Samanyolu Haber /Gündem / CHP 'Adalet Mitingi' programını açıkladı /06 Temmuz 2017 17:18

CHP 'Adalet Mitingi' programını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, pazar günü Maltepe'deki miting alanında düzenlenecek "Adalet Buluşması"yla ilgili açıklama yaptı.

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CHP Maltepe Miting programını açıkladı... "Hayır bloğundaki bütün siyasi partileri davet ediyoruz"

Maltepe Miting alanındaki açıklamada Canpolat, "Genel başkanımız yarın saat 11-11.30 saatleri arasında Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak" dedi. Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Dragos'tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini ifade etti. 

"YAKLAŞIK 3 BİN ARAÇ MAHALLELERDEN KALKARAK BURAYA GELMİŞ OLACAK"

Cemal Canpolat, "İstanbul'da 958 mahalleden Maltepe'ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili il örgütü olarak bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 bin araç mahallelerden kalkarak buraya gelmiş olacak. Pazar günü yapacağımız 'Adalet Buluşması' için bu alanda en az 1.5 milyon yurttaşımız olacak. Alana girişler saat 15.00 itibariyle başlayacak. Deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından girişi yapılacak. Sahne 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak" şeklinde konuştu. 
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