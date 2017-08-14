‘İlk uzay ülkesi’ Asgardia’ya en çok başvuru Türkiye’den

İskandinav mitolojisinde tanrı ‘Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan alan ‘ilk uzay ülkesi’, kendi yasalarına göre yaşamayı hedeflerken, meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı yeryüzünü korumayı amaçlıyor.



İnsanların, Dünya yörüngesinde kurulacak uzay gemisini andıran bir uyduda konaklayıp çalışması da uzun vadeli hedefler arasında.





Türkiye zirvede





İnternet üzerinden yapılan Asgardia’ya yapılan başvurular 295 bini geçti. Devlet statüsü alabilmek amacıyla Birleşmiş Milletler’e başvuru için istenen 100 bin hedefi de hızla aşıldı.





226 ülke arasında 43 binle zirveye oturan Türkiye’yi, 39 bin 716 kişi Çin ve 34 bin 433 kişiyle ABD izledi. Sırasıyla Endonezya, Brezilya, İtalya, İngiltere, Meksika, Hindistan ve İspanya ilk 10’da yer alan diğer ülkeler.





‘Dünya sınırlarını aşma çağında yaşıyoruz’





Asgardia NGO CEO’su Lena De Winne, Asgardia’nın uzun vadeli hedefini şöyle açıkladı: “Uzun vadede, insanlığın hayatta kalmasına yardımcı olmak. Çünkü 100 sene önce uzay biliminin kurucularından Konstantin Tsiolkovsky’nin, ‘insan ırkının sonsuza dek Dünya’da kalmayacağını, atmosferi geçip Güneş’in etrafındaki tüm gezegenleri fethetmesi’ gerektiğini söylediğini biliyoruz. Günümüzün muhteşem düşünürlerinden Stephan Hawking de bir keresinde, ‘bir gezegene bağımlı türlerin yok olmaya mahkûm olduğunu’ belirtmişti. Şu anda dünya sınırlarını aşma çağında yaşıyoruz. Uzun vadeli hedeflerden biri, insanlığı Dünya sınırlarının dışına yerleştirmek.”





‘İlk uydu hazır’





Bu yıl sonunda bir uydunun uzaya gönderileceğini söyleyen CEO, “Uydu hazır. Sadece NASA tarafından belirlenecek fırlatma gününe bağlı. Bu bir nevi sembolik bir fırlatma olacak. Asgardia uydusunda Asgardia insanlarının seçtiği verileri taşıyan bir hard disk olacak. Bu insanların sanal olarak sonsuza dek uzayda olmuş olmalarını garanti edeceğiz” dedi.