Olsun ama yol yaptı!

“İnsanları harekete geçirmek için iki manivela vardır: Menfaat ve korku.”

(Napoleon Bonapart)





İki arkadaş beraberce ellerde bayraklar Reis’in konuşma yapacağı alana doğru heyecanla yürümektedir. Kulak veriyoruz:



-Çok heyecanlıyım Remzi abi. Uzun zamandır Reis’i canlı izlememiştim.

-Ben de Hüsnü. Yengeyi de alsaydın ya.

-Çocuklar olmasa o da gelecekti ama evde bayrakla televizyondan seyrediyor. Canlı yayınlanır değil mi Reis’in konuşması?

-Ne zannettin! Sıkıysa yayınlamasın alayı terörist olur. Şurdan geçelim Hüsnü.

-Remzi abi hep soracağım araya başka mevzular giriyor. Nereye gidiyoruz yani Reis nerede konuşacak?

-Meşrubat fabrikası açılışı Hüsnü. 200 Anadolu insanına iş imkanı verilecek bu tesis ile.

-Vay be, Reis’e de bu yakışırdı, çatlasın Almanlar!

-Alman’ı Amerikalısı, Rus’u farketmez alayı çatlayacak Hüsnü. Müslüman Türk’ün yükselişini kimse engelleyemez.

“Ceddin dede, neslin baba. Hep kahraman Türk milleti!!!”

-Oy tüylerim tiken tiken oldu Remzi abi. Şurdan geliyor galiba mehteran sesi.

-Evet görmüyor musun kalabalığı, ödü kopmuştur şimdi bu büyük resmi gören üst akılların, bacakları titriyordur Hüsnü, gel gel..

-Bu dakka Remzi abi yanlışlık yok mu?

-N'oldu Hüsnü? Ne yanlışlığı!

-Burası Kola fabrikası gibi. Sen açılış demiştin, yoksa Coca Cola’yı protesto için geldik de Reis de mi aramıza katılacak?

-Ne alaka Hüsnü ya!

-Ne alakası var mı Remzi abi geçen hafta kolaları alıp asfalta döktük ya. Buna harcanan her kuruş, kolanın her damlası Filistinli kardeşlerimize mermi olarak dönüyor diye protesto etmiştik ya! Hatırlamadın mı hala, hani portakal pıçakladığımız eylemden sonraki hafta!

-Yok Hüsnü o mesele bildiğin gibi değil. Malum Kola’nın müdürü bir muhtar, soyadı Kent.

-Külliye’de Reis’e biat eden muhtarlardan mı?

-Sayılır Hüsnü karıştırma şimdi kafamızı, bu açılış açılış. Meşrubat açılışı.

-Nasıl meşrubat? Osmanlı şerbeti filan mı?

-Bir nevi öyle de denebilir.

-Yoksa geçen hafta benim örtülü bacımın bilim yarışmasında birinci olduğu asrın icadı organik hoşaf tesisini mi açıyor Reis. Bu kadar hızlı mı yahu! Vallahi ben bile korktum bu büyük resimden. Şer güçler tir tir titriyordur şimdi yeminlen!

-Oğlum bu açılış “Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri Açılış Töreni. Kalkıp Isparta’ya Yahudilere destek olmak için gelecek değil Reis’imiz. Dış güçlerin algı oyunlarına kanma, büyük resmi gör Hüsnü, Büyük resmi gör!

-Bizim bakkal Ercan, yavaş dönün hızınıza yetişemiyoruz, diye maytap geçti buraya geleceğimi duyunca, ihbar edip aldırtıcam şerefsizi. Milli içkimiz hala ayran ama değil mi Remzi abi?

-Ya Hüsnü senin kablolar bayağı karışıyor, meşrubat diyorum, meyve suyu üretim tesisi diyorum, sen İsrail diyosun, Filistin diyosun.

-Mavi Marmara’ya hiç girmeyeyim o halde Remzi abi.

-Girme Hüsnü hiç girme. Şu senin telefonu ver bakayım, Bylock mu ne bir şey vardı sen kullanıyordun galiba değil mi?

-Hı!







