İlk oturumu Bahçeli yönetecek

Meclise giren en yaşlı üye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal oldu.







CHP Milletvekili 79 yaşındaki Deniz Baykal meclise giren en yaşlı milletvekili olması sebebiyle ilk meclis oturumunu yönetme hakkına sahip. Ancak Baykal'ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle ilk oturuma katılamayacağı öngörülüyor.





Baykal ilk meclis oturumuna katılmazsa, bu dönem meclise giren en yaşlı ikinci milletvekili olan 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ilk meclis oturumunu yönetecek.