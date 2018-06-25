Samanyolu Haber /Gündem / Maraş'ta yurtdışı oylarının etkisiyle bir vekil el değiştirdi /25 Haziran 2018 19:21

Maraş'ta yurtdışı oylarının etkisiyle bir vekil el değiştirdi

Resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti, Kahramanmaraş'ta 1 milletvekili çıkardı. Yurt dışı oylarının sayılmasının ardından İYİ Parti'nin vekilliği CHP'ye geçti.

SHABER3.COM

Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanmaraş’ta dün İYİ Parti’nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP’ye geçti. Bu sonuçlara göre 2015’te AK Parti’nin 7 olan milletvekili sayısı 6’ya düştü, CHP ve MHP 1’er milletvekilliği kazandı.
 
8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş’ta dün açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, mevcut milletvekili olan İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti’den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM’ye gitmeye hak kazandı. Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre, Kahramanmaraş’ta AKP yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP’nin arkasında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.

Bu sonuçlara göre; 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP 1 olan milletvekili sayısını korurken, AKP’nin 7 olan milletvekili sayısı 6’ya düştü, 1 milletvekilliği de CHP’ye geçti. Kesin sonuçlar 5 Temmuz’da açıklanacak. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maraş'ta yurtdışı oylarının etkisiyle bir vekil el... Sonraki Haber >>

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:49:25