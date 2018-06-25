Maraş'ta yurtdışı oylarının etkisiyle bir vekil el değiştirdi

Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanmaraş’ta dün İYİ Parti’nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP’ye geçti. Bu sonuçlara göre 2015’te AK Parti’nin 7 olan milletvekili sayısı 6’ya düştü, CHP ve MHP 1’er milletvekilliği kazandı.







8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş’ta dün açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, mevcut milletvekili olan İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti’den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM’ye gitmeye hak kazandı. Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.





Kesinleşmeyen sonuçlara göre, Kahramanmaraş’ta AKP yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP’nin arkasında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.





Bu sonuçlara göre; 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP 1 olan milletvekili sayısını korurken, AKP’nin 7 olan milletvekili sayısı 6’ya düştü, 1 milletvekilliği de CHP’ye geçti. Kesin sonuçlar 5 Temmuz’da açıklanacak.