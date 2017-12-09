Samanyolu Haber /Gündem / İlk kez bir üniversiteye emniyet müdürü atandı! /09 Aralık 2017 10:30

İlk kez bir üniversiteye emniyet müdürü atandı!

Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, Ege Üniversite'ne emniyet müdürü olarak atandı. Gerekçe olarak, ‘öğrencilerin huzur ve güvenliği’ gösterildi.

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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği ikinci günde İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü ile toplantı yaptı. Toplantılar sonucunda Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, Ege Üniversitesi’ne emniyet müdürü olarak atandı.

Haber Ekspres’in aktardığına göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Budak, “Bornova 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, bizim güvenlik birimlerimizle bir toplantı yaptı. Emniyet, Ege Üniversitesi ile ilgili almamız gereken tedbirler konusunda bize 3-4 maddelik bir rapor verdi. Bizim için öğrencilerimiz ve onların huzuru ve güvenliği çok önemli” dedi.
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