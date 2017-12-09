Maçka Jandarma Komutanı’na sadece itirafçı ifadesiyle 7.5 yıl hapis





Trabzon 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde cemaat üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Maçka İlçe eski Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasında teröre karşı mücadele verdiğini ifade eden Zengin, “İşitme kaybı yaşıyorum. Bu kendiliğinden olmadı. Güneydoğu’da operasyonlara katıldım. Kendini bilmez bir iftiracı yüzünden yargılanıyorum. Ben bu örgüte karşı mücadele ettim. Çorum’da hırsızı yakaladım, kamera görüntüleri olmasına rağmen, hâkim yüzleri net görülmediği için serbest bıraktı. Ben ise yalancı bir tanık yüzünden tutukluyum. Ama ülkeme küsmüyorum. İki satır iftira ile aylardır tutukluyum” dedi.







Duruşmada Zengin’in avukatı Gülcan Özgür de müvekkiline iftira atıldığını öne sürerek “Müvekkilim düzenbaz, yalancı bir adamın kurbanı oldu” ifadesini kullandı.





Savcının mütalaasının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Zabit Zengin’i, cemaat üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Zengin’e iyi hal indirimi yapılmasına da yer olmadığı yönünde hüküm verdi.