Maarif, Etiyopyalılara ait okulu işgal etti

Etiyopya’nın Harar şehrinde bulunan bir derneğe ait eğitim kurumuna mahkeme kararına rağmen el konuldu.





Dernek yöneticileri, kararın hukuksuz olduğunu ve en kısa zamanda eğitim kurumunu geri alacaklarını açıkladı.







GASP HABERİNİ ANADOLU AJANSI DUYURDU





Eğitim ve yardım faaliyetleri yapan tamamı Etiyopya vatandaşlarından oluşan Rainbow Derneği’ne ait Harar şehrindeki okula Maarif Vakfı el koydu. Anadolu Ajansı’nın servis ettiği haber kısa sürede Türkiye’de birçok yayın organında yer aldı.





Ancak gasp edilen okulun tamamı Etiyopya vatandaşlarının kurduğu bir derneğe ait olduğu ortaya çıktı. Okullarda görev yapan tüm idareci ve öğretmenler de yine Etiyopya vatandaşı.





Dernek yetkilileri, gaspın okulların yaz tatilinde olduğu bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, Tr724’e şu açıklamalarda bulundu: "İki yıl önce benzer bir durum olduğunda federal mahkemeye başvurduk. Mahkeme, ‘Bu okullar Maarif Vakfı’na devredilemez’ diye karar verdi. Benzer söylentiler yeniden çıkmaya başlayınca birkaç hafta önce yeniden mahkemeye başvurduk. Aynı kararı tekrarladılar ve biz bu kararı okulun girişine astık."





Etiyopya'nın Harar şehrinde bulunan bir derneğe ait okula mahkemenin "devredilmez" kararına rağmen Maarif Vakfı tarafından el konuldu.





KAPIDA FEDERAL MAHKEMENİN KARARI ASILIYDI





Okulun yaz tatilinde olduğu, çalışanların bulunmadığı bir günde Charity Agency (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ve Maarif Vakfı yetkileri tarafından işgal edildiğini belirten dernek yetkilileri, "Kapımızda asılı duran federal mahkemenin ‘bu okullar hiç kimseye devredilemez’ kararına rağmen girdiler. Bu gasp sonrası yeniden mahkemeye başvurduk." ifadelerini kullandı.





Mahkemenin Charity Agency’den hukuksuz işleme dair derhal gerekçelerini ve dokümanlarını sunmalarını istediği belirtildi.





Dernek yetkilileri, "Hukuku mücadelemiz devam ediyor ve Addis Ababa’da hakimlerin olduğunu herkes görecek.” dedi.





Rainbow Derneği yetkileri, gasptan devletin diğer kurumlarının haberinin olmadığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki bazı isimlerin rüşvet ve şantaj yoluyla bu işleme izin verdiği bilgisine ulaştıklarını vurguladı.







