İlk 100'e giren 66 öğrenci o üniversiteyi seçti

Üniversiteye bu yıl, TÜBİTAK ve okul birincisi kontenjanı dahil olmak üzere toplam 2 bin 110 öğrenci yerleşti. LYS birincisi görme engelli Fulya Akkaya da Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü tercih etmişti.



