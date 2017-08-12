Samanyolu Haber /Gündem / Üniversitelerde 300 bin boş kontenjan! /12 Ağustos 2017 10:04

Üniversitelerde 300 bin boş kontenjan!

YÖK Başkanı Yekta Saraç, kazanıp kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerdeki boş kontenjan sayısının 300 bine çıkabileceğini söyledi.

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Yüksek Öğretim Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesinden açıklanan üniversite tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlarla ilgili olarak konuştu.

Devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri gerektiğini belirten Saraç, kazanıp kayıt yaptırmayanlarla birlikte, üniversitelerdeki boş kontenjan sayısının 300 bine çıkma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Milliyet'ten Abbas Güçlü'ye konuşan Yekta Saraç'ın açıklamaları şöyle:

Boş kontenjanlar herkese bir mesaj verdi. Bu boşluğu, daha iyi bir tanıtım yaparak, en aza indirmeye gayret göstereceğiz. Gelecek yıllarda, kontenjanlar belirlenirken, çok daha titiz davranılacak. İtirazlar olsa da kalite odaklı yaptırımlarımız devam edecek.

Meslek lisesi mezunlarına yönelik sınavsız geçiş kaldırıldı ama önleri açık. İstedikleri yerlere girebilir, dikey geçiş olanaklarından yararlanabilirler.

Açıköğretime standart getirilmesi kaçınılmazdı. Puan türünün değişmesi doluluk oranını azalttı ama marka değerini artırdı. Artırmaya da devam edecek.

YÖK bursları artarak devam edecek. Doluluk oranları da gösterdi ki doğru yoldayız.

Geçen yıla göre tercih eden aday sayısı azaldı. Özellikle de meslek lisesi mezunları tercih haklarını kullanmadılar. Nedenlerini çok yönlü olarak araştırıyoruz. Ama ortada bir sorun olduğu kesin.

Adayları bilinçlendirmeye ve doğru yönlendirmeye yönelik rehberlik hizmetlerimiz vardı, demek ki yeterli olmadı, daha da artıracağız.

Öğrencilerimizin, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını da dikkate almaları sevindirici bir gelişme. Bu, üniversitelere verilen en önemli mesajlardan biridir. Artık yeni bölüm açarken çok daha seçici olmak zorundalar.

Boş kalan her kontenjan vakıf üniversitelerini mali açıdan zora sokuyor ama devletler rahat. Kayıt odaklı bütçe konusundaki çalışmalarımız sürüyor. 

Çok sayıda kontenjanın boş kalması hoş bir şey değil ama açıkta kalan öğrenciler açısından baktığınızda ikinci bir şans olarak görülebilir. Öğrencilerimiz bu kontenjanları dikkatlice değerlendirerek, yıl kaybetmeden üniversiteli olma şansı yakalayabilirler.

Burs ile indirimi birbirine karıştırıyorlar. Bazı üniversitelerin verdikleri burs değil, indirim. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.
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