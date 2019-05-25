Samanyolu Haber /Gündem / İlahiyatçı Büyükçelebi, sabır imtihanını ve Hizmet Hareketi’ni anlattı /25 Mayıs 2019 14:12

İlahiyatçı Büyükçelebi, sabır imtihanını ve Hizmet Hareketi’ni anlattı

İlahiyatçı Doktor İsmail Büyükçelebi, MC TV'de Asım Yıldırım’ın sunup hazırladığı Bir Ümittir Ramazan programının konuğu oldu.

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MC TV'de  Asım Yıldırım’ın sunup hazırladığı Bir Ümittir Ramazan programı seyircilerden büyük ilgi görüyor. Programa İlahiyatçı Doktor İsmail Büyükçelebi konuk oldu. 



‘Sabır’ konusunu işleyen Büyükçelebi, “Efendimiz (s.a.v.) sabrı şöyle tarif etmiş: ‘Essabru nisful iman’, yani sabır imanın yarısıdır. Diğer yarısı da şükürdür. Niye böyle buyurmuş. Allah sizi imtihan için yarattım, diyor. Her an her şey karşısında imtihan oluyoruz. İmanla geçirdiğimiz bu imtihan hayatının neticesi ebedi cennettir. Üstad Bediüzzaman, dünyanın bin senelik mesudane hayatı, cennet hayatının bir saatine mukabil gelmez, diyor. Cenab-ı Hakkın Cemalini görmenin güzelliği ve büyüklüğü ise cennetin binlerce sene mesudane hayatına denk gelmez, diyor. Allah imtihanların neticesinde ya şükür istiyor, ya sabır” dedi.


 
Allah’ın verdiği sonsuz nimetlerine hatırlatan Büyükçelebi, ‘Her an hem şükrü hem sabrı gerektiren imtihanlara tabi oluyoruz’ dedi. Hayır işlerinde ve güzelliklerde de sabır göstermek icap ettiğini anlatan Büyükçelebi, Bediüzzaman Said-i Nursi’nin risalelerinde dile getirdiği, ibadete, masiyete (günahlara girmemeye), musibite karşı sabır şeklinde üçe ayırdığını aktardı. Fethullah Gülen’in buna dördüncü unsur olarak ‘Zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır’ diyerek bir başka unsur eklediğini belirten Büyükçelebi, bu sabrın neticesinin zamana vabeste olduğunu söyledi.

Ramazan’da teravih namazına yönelik alakanın nasıl olması gerektiğini de anlatan Büyükçelebi, ibadetler konusunda mü’minlerin birbirine destek olması gerektiğini örnekleriyle anlattı.

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